Профессор назвал условие для снижения уровня смертности от ковида

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин считает, что снижение смертности от коронавируса произойдёт не из-за его эволюции, а благодаря тому, что люди приобретут частичный иммунитет.

"Если коронавирус снизит свою смертоносность, то в основном это произойдёт не из-за эволюции этого вируса и того, что он будет "добрее". Снижение смертоносности не в интересах вируса. А произойдёт это из-за того, что люди приобретут к нему частичный иммунитет", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Базыкин не исключил, что иммунитет, приобретённый на один вариант вируса, защитит и от другого, однако, возможно, немного хуже. При этом вакцинация, считает профессор, будет защищать человека от тяжёлого протекания болезни с будущими вариантами.

По мнению специалиста, главная цель эволюции ковида состоит в распространении вируса и уходе от иммунной системы человека. Базыкин напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце 2019 года и с тех пор накапливал изменения. Долгое время самой опасной мутацией был альфа-вариант, или "британский" штамм.

"Сейчас мы видим (в варианте "дельта". — Прим. Лайфа) мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", — подчеркнул эксперт.

Говоря о возможном месте возникновения новых штаммов, Базыкин отметил, что, вероятнее всего, это произойдёт там, где большое число случаев заражения. А вот, например, в Австралии и Новой Зеландии, где эпидемии практически нет, это почти невозможно.

"Но мне кажется, что возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много", — заключил профессор.