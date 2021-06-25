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Россиянам объяснили, в каких случаях ипотеку гасить невыгодно

Есть риск получить новый кредит с процентами, отмечают эксперты.

25 июня, 02:56

Фото © Pixabay

Заёмщик всегда заинтересован в выгодных условиях погашения ипотеки. О том, как правильно это делать, рассказали агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка и доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

Часто для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки используется процедура рефинансирования, но она не всегда выгодна. Рефинансировать заём стоит, только если выплачено меньше половины кредита, в противном случае заёмщик просто возьмёт на себя новый кредит с процентами, отмечает Коркка.

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"Ведь в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными (одинаковыми в течение всего срока) платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая — непосредственно на погашение долга. В начале срока заёмщик выплачивает больше проценты, однако затем доли сближаются, к концу ипотеки большая часть средств идёт на оплату задолженности", — объяснила управляющий директор.

Казанский добавил, что на рынке недвижимости может случиться перегрев, который приведёт к резкому снижению спроса на объекты недвижимости и падению цен. В таких случаях клиенту проще купить более дешёвое жильё на собственные средства.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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