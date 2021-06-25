В Москве на два часа продлили работу пунктов вакцинации от коронавируса

На базе 19 детских поликлиник Москвы заработали центры вакцинации от коронавируса. Также в столице продлили время работы всех прививочных пунктов на два часа — таким образом, они доступны с 08:00 до 22:00. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки", — приводятся слова Раковой на сайте mos.ru.

В новых пунктах принимают лиц старше 18 лет, там будут работать две бригады. При этом график работы детских медучреждений остаётся прежним, открытие пунктов на это не повлияет.

Также сообщается, что во всех новых центрах вакцинации приняты необходимые меры эпидемиологической безопасности. Потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены, посетителям бесконтактно измеряют температуру, выдают на входе маски и перчатки, регулярно проводится дезинфекция. Вакцинацию проводят по предварительной записи. Адреса поликлиник опубликованы на сайте mos.ru.