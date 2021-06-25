"Если бы они не пытались": Очевидец рассказал, как разбившийся экипаж Ми-8 ушёл от падения на жилые дома
В результате трагедии в Ленинградской области погибло три человека: командир воздушного судна, штурман, а также старший бортмеханик.
Фото © LIFE
Очевидец рассказал, как разбившийся в Ленинградской области экипаж вертолёта Ми-8 ушёл от столкновения с жилыми домами.
"Он летел прямо, и резко завернули они налево. Если бы они не пытались, они ударились бы прямо о дом или сарай. Они ушли в сторону и ударились там, на поле", — поделился свидетель произошедшего в беседе с телеканалом "Звезда".
Напомним, что судно проводило плановый учебный полёт. При крушении погибло три человека: командир воздушного судна, штурман, а также старший бортмеханик. Предварительная причина инцидента — техническая неисправность. Ранее также появлялась информация, что ЧП произошло из-за отказа двигателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.
Комментариев: 0