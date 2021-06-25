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"Если бы они не пытались": Очевидец рассказал, как разбившийся экипаж Ми-8 ушёл от падения на жилые дома

В результате трагедии в Ленинградской области погибло три человека: командир воздушного судна, штурман, а также старший бортмеханик.

25 июня, 04:34
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Очевидец рассказал, как разбившийся в Ленинградской области экипаж вертолёта Ми-8 ушёл от столкновения с жилыми домами.

"Он летел прямо, и резко завернули они налево. Если бы они не пытались, они ударились бы прямо о дом или сарай. Они ушли в сторону и ударились там, на поле", — поделился свидетель произошедшего в беседе с телеканалом "Звезда".

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Напомним, что судно проводило плановый учебный полёт. При крушении погибло три человека: командир воздушного судна, штурман, а также старший бортмеханик. Предварительная причина инцидента — техническая неисправность. Ранее также появлялась информация, что ЧП произошло из-за отказа двигателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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