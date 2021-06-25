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Стало известно, сколько россиян готово привиться от ковида за бонусы

В опросе фигурировали: отгул в день прививки, один календарный день отпуска, премия и "другое".

25 июня, 05:14

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Более 60% россиян готово привиться от CoViD-19 в обмен на различные преференции — такие результаты были получены в ходе исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", пишет РИА "Новости".

Всего в опросе приняло участие 1663 жителя России от 18 лет из всех федеральных округов страны.

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"Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?" 36% опрошенных выбрали бы премию, 12% — отгул в день прививки, 10% — один календарный день отпуска бонусом, 4% — вариант "Другое", — говорится в сообщении.

Остальные россияне не выбрали бы ничего. 51% респондентов рассказали, что не консультировались с врачами по вопросу вакцины, обращался к медикам каждый пятый респондент — 19%. Также 74% опрошенных признались, что коронавируса стоит бояться, а 26% не считают его угрозой.

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Половина опрошенных (52%) отметили, что не болели CoViD-19. Почти каждый четвёртый (23%) сообщил, что болел в лёгкой форме, 8% — в тяжёлой, а 17% не знают, болели они или нет. В то же время у 62% респондентов ковид перенесли их родственники, друзья и так далее.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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