Стало известно, сколько россиян готово привиться от ковида за бонусы

Более 60% россиян готово привиться от CoViD-19 в обмен на различные преференции — такие результаты были получены в ходе исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", пишет РИА "Новости".

Всего в опросе приняло участие 1663 жителя России от 18 лет из всех федеральных округов страны.

"Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?" 36% опрошенных выбрали бы премию, 12% — отгул в день прививки, 10% — один календарный день отпуска бонусом, 4% — вариант "Другое", — говорится в сообщении.

Остальные россияне не выбрали бы ничего. 51% респондентов рассказали, что не консультировались с врачами по вопросу вакцины, обращался к медикам каждый пятый респондент — 19%. Также 74% опрошенных признались, что коронавируса стоит бояться, а 26% не считают его угрозой.