В городе Назарово Красноярского края неизвестный выстрелил в голову водителю скорой помощи. Как сообщает ТВК (Красноярск), инцидент произошёл, когда мужчина заканчивал рабочий день и закрывал гараж в медучреждении.

Близкие пострадавшего рассказали, что к нему подошли со спины и выстрелили в затылок. Сейчас мужчина находится в больнице. Выстрел прошёл по касательной и не задел череп.

"Стреляли с непонятного ружья. Девять штучек каких-то достали у него из головы. Думаем, что это заказное убийство. Выстрелили в упор", — поведали родные.

При этом у мужчины ничего не украли. Родственники не знают, кому он мог помешать, ведь пострадавший ни с кем не конфликтовал.

Полиция начала проверку по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.