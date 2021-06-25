"9 штучек достали из головы": В Красноярском крае неизвестный выстрелил в голову водителю скорой
Родственники мужчины считают, что это было заказное убийство, однако не знают, кто мог на такое решиться.
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В городе Назарово Красноярского края неизвестный выстрелил в голову водителю скорой помощи. Как сообщает ТВК (Красноярск), инцидент произошёл, когда мужчина заканчивал рабочий день и закрывал гараж в медучреждении.
Близкие пострадавшего рассказали, что к нему подошли со спины и выстрелили в затылок. Сейчас мужчина находится в больнице. Выстрел прошёл по касательной и не задел череп.
"Стреляли с непонятного ружья. Девять штучек каких-то достали у него из головы. Думаем, что это заказное убийство. Выстрелили в упор", — поведали родные.
При этом у мужчины ничего не украли. Родственники не знают, кому он мог помешать, ведь пострадавший ни с кем не конфликтовал.
Полиция начала проверку по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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