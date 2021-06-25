Ростуризм просит разрешить приезжать на курорты Кубани по ПЦР-тестам

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к властям Краснодарского края с просьбой после 1 августа продолжить принимать туристов в том числе с отрицательным ПЦР-тестом, а не только с вакцинами.

"Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом", — отметила Догузова.

По её мнению, также необходимо продолжать чётко выполнять все необходимые меры предосторожности, это поможет обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне. Догузова также заявила, что Ростуризм рекомендует путешественникам вакцинироваться, если нет медицинских или иных противопоказаний.