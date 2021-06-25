Ростуризм просит разрешить приезжать на курорты Кубани по ПЦР-тестам
Из-за ситуации с коронавирусом власти Краснодарского края приняли решение запретить с 1 августа заселяться в гостиницы непривитым гражданам.
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Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к властям Краснодарского края с просьбой после 1 августа продолжить принимать туристов в том числе с отрицательным ПЦР-тестом, а не только с вакцинами.
"Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом", — отметила Догузова.
По её мнению, также необходимо продолжать чётко выполнять все необходимые меры предосторожности, это поможет обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне. Догузова также заявила, что Ростуризм рекомендует путешественникам вакцинироваться, если нет медицинских или иных противопоказаний.
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Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру уже поддержали в Российском союзе туриндустрии.
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