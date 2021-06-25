На Западе пытаются спровоцировать конфликт после инцидента с эсминцем у берегов Крыма, заявили в МИД РФ

США и Великобритания в ситуации с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды РФ пытаются своими действиями спровоцировать конфликт, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Причина происходящего в том, что коллеги в Вашингтоне и в Лондоне не просто отрицают реальность, отрицают жизнь, они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт", — отметил замглавы министерства.

Рябков добавил, что в США "продолжают жонглировать термином "дезинформация", применяя это определение к тому, какую линию проводит РФ в информпространстве. При этом, как подчеркнул заместитель главы МИД РФ, дезинформация — утверждения Вашингтона о том, что Крым не является частью Российской Федерации.