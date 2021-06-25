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На Западе пытаются спровоцировать конфликт после инцидента с эсминцем у берегов Крыма, заявили в МИД РФ

В Штатах "продолжают жонглировать термином "дезинформация", называя так линию РФ в информпространстве, отметили в ведомстве.

25 июня, 08:32
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Defender_(D36)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Фото © Wikipedia

США и Великобритания в ситуации с заходом британского эсминца Defender в территориальные воды РФ пытаются своими действиями спровоцировать конфликт, заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Причина происходящего в том, что коллеги в Вашингтоне и в Лондоне не просто отрицают реальность, отрицают жизнь, они пытаются своими действиями разогреть ситуацию и, по сути дела, спровоцировать конфликт", — отметил замглавы министерства.

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"Исключить попадание! Огонь!": ФСБ показала кадры переговоров российских пограничников с экипажем британского эсминца

Рябков добавил, что в США "продолжают жонглировать термином "дезинформация", применяя это определение к тому, какую линию проводит РФ в информпространстве. При этом, как подчеркнул заместитель главы МИД РФ, дезинформация — утверждения Вашингтона о том, что Крым не является частью Российской Федерации.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби заявил, что в Минобороны США считают "примером дезинформации" со стороны России сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender вблизи Крыма. По его мнению, заявления Москвы — "это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего".

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"Пребывают в иллюзиях": Посольство РФ назвало голословными обвинения США в дезинформации по инциденту с эсминцем

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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