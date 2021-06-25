СК возбудил дело после смертельного столкновения катера с депутатами и лодки с семьёй под Саратовом

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения катера с двумя депутатами Жигулёвской городской думы и надувной лодки, на борту которой находилась семья. Инцидент произошёл в акватории Саратовского водохранилища на Волге, в результате один человек пропал без вести. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту столкновения моторной лодки "Фьорд-460" и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — отмечается в релизе.

Так, по версии следствия, лицо, управлявшее судном "Фьорд-460", нарушило правила и столкнулось с надувной лодкой. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, уже проведён осмотр попавших в аварию судов, допрашиваются свидетели. Поиски пропавшего без вести мужчины продолжаются.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, на борту моторной лодки находилось два депутата городской думы Жигулёвска Самарской области. Речь идёт о Юрии Краснобаеве, который также является директором ФГБУ "Жигулёвский заповедник", и Юрии Погиблове. Кроме того, в лодке были неизвестные люди, которых, по словам жены пропавшего, экстренно эвакуировали. Женщина также отметила, что никто из тех, кто был на катере, не попытался оказать помощь ей или сыну.

"Катер покинул место столкновения и вернулся спустя 15 минут, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров (было пять-шесть, осталось только трое). Кого они высадили — пока остаётся тайной. До сегодняшнего дня никто из этих людей даже не попытался по-человечески повиниться перед семьёй, убитой безутешным горем", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он отметил, что уже отправил обращения в Генпрокуратуру и СКР. Депутат также подчеркнул, что если слова об оставлении в опасности подтвердятся, то он инициирует исключение Краснобаева и Погиблова из рядов "Единой России". Кроме того, по словам Хинштейна, пассажиры моторной лодки в момент аварии были пьяны, что подтвердило медосвидетельствование.