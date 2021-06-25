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Жестоко расправившиеся с россиянкой из-за Audi получили 57 лет за решёткой на троих

Обвиняемые проведут в заключении от 17 до 20 лет. Кроме того, каждый из преступников должен выплатить компенсацию морального ущерба близким жертвы. Её размер составляет десять миллионов рублей.

25 июня, 08:17

Ксения Каторгина. Фото © Соцсети

В Екатеринбурге суд вынес приговор убийцам, жестоко расправившимся с молодой матерью из-за Audi. Видео © СУ СКР по региону

Свердловский областной суд сегодня вынес приговор трём жителям Челябинской области, которых ранее обвинили в убийстве молодой матери Ксении Каторгиной из Екатеринбурга. Осуждённые жестоко расправились с 27-летней девушкой, чтобы завладеть её автомобилем Audi Q5.

"Федоровичу назначить 20 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года. Меншиковой назначить 17 лет с ограничением свободы на срок два года. Ахметвалиев приговорён к 20 годам годам колонии строгого режима", — цитирует URA.ru слова судьи.

Мать убитой из-за Audi россиянки потребовала от её похитителей 30 млн рублей

Мать убитой из-за Audi россиянки потребовала от её похитителей 30 млн рублей

При этом Федорович и Ахметвалиев проведут первые пять лет наказания в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, каждого осуждённого суд обязал выплатить компенсацию морального ущерба, её размер составляет десять миллионов рублей.

Напомним, молодая мать Ксения Каторгина пропала в октябре 2019 года, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Девушку искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя в колодце нашли тело 27-летней женщины. Лайф в подробностях рассказывал о жестокой расправе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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