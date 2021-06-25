Жестоко расправившиеся с россиянкой из-за Audi получили 57 лет за решёткой на троих

Обвиняемые проведут в заключении от 17 до 20 лет. Кроме того, каждый из преступников должен выплатить компенсацию морального ущерба близким жертвы. Её размер составляет десять миллионов рублей.