Жестоко расправившиеся с россиянкой из-за Audi получили 57 лет за решёткой на троих
Обвиняемые проведут в заключении от 17 до 20 лет. Кроме того, каждый из преступников должен выплатить компенсацию морального ущерба близким жертвы. Её размер составляет десять миллионов рублей.
Ксения Каторгина. Фото © Соцсети
В Екатеринбурге суд вынес приговор убийцам, жестоко расправившимся с молодой матерью из-за Audi. Видео © СУ СКР по региону
Свердловский областной суд сегодня вынес приговор трём жителям Челябинской области, которых ранее обвинили в убийстве молодой матери Ксении Каторгиной из Екатеринбурга. Осуждённые жестоко расправились с 27-летней девушкой, чтобы завладеть её автомобилем Audi Q5.
"Федоровичу назначить 20 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года. Меншиковой назначить 17 лет с ограничением свободы на срок два года. Ахметвалиев приговорён к 20 годам годам колонии строгого режима", — цитирует URA.ru слова судьи.
При этом Федорович и Ахметвалиев проведут первые пять лет наказания в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, каждого осуждённого суд обязал выплатить компенсацию морального ущерба, её размер составляет десять миллионов рублей.
Напомним, молодая мать Ксения Каторгина пропала в октябре 2019 года, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Девушку искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя в колодце нашли тело 27-летней женщины. Лайф в подробностях рассказывал о жестокой расправе.
Лента новостей
В Приморье находящийся в федеральном розыске россиянин спрятался от Росгвардии в диване
сегодня в 08:07
Главу винодельческой компании "Легенда Крыма" обвинили в развращении малолетних
сегодня в 08:06
В Подмосковье младенец умер от перегрева на солнце, пока его пьяные родители были на шашлыках
сегодня в 07:53
Комментариев: 0