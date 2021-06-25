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В Приморье находящийся в федеральном розыске россиянин спрятался от Росгвардии в диване

Следствие ранее доказало, что мужчина причастен к растрате. Разыскивать его начали, когда он не явился на заседание суда.

25 июня, 08:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Артёме Приморского края 27-летний мужчина спрятался от сотрудников Росгвардии в диване после того, как угрожал ножом своей знакомой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Выяснилось, что, заявившись домой к женщине, злоумышленник достал нож и и пригрозил хозяйке расправой. Ей удалось позвонить во вневедомственную охрану. Потерпевшая сообщила, что мужчина сломал звонок входной двери, избил её, а теперь удерживает в помещении.

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Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место ЧП и постучались в квартиру. Никто не открыл, а женщина показалась в окне, пытаясь выпрыгнуть из-за опасений за свою жизнь. Ей помогли сотрудники МЧС.

Росгвардейцы попали в квартиру, но не сразу нашли мужчину. Выяснилось, что он решил спрятаться в коробе дивана. Его доставили в полицию. Оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске в рамках уголовного дела о присвоении и растрате, поскольку не явился на заседание суда.

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Ранее стало известно, что жителя Приморья подозревают в мошенничестве с получением пенсии по инвалидности. За пять лет он незаконно получил более 600 000 рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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