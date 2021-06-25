В Приморье находящийся в федеральном розыске россиянин спрятался от Росгвардии в диване

В городе Артёме Приморского края 27-летний мужчина спрятался от сотрудников Росгвардии в диване после того, как угрожал ножом своей знакомой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Выяснилось, что, заявившись домой к женщине, злоумышленник достал нож и и пригрозил хозяйке расправой. Ей удалось позвонить во вневедомственную охрану. Потерпевшая сообщила, что мужчина сломал звонок входной двери, избил её, а теперь удерживает в помещении.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место ЧП и постучались в квартиру. Никто не открыл, а женщина показалась в окне, пытаясь выпрыгнуть из-за опасений за свою жизнь. Ей помогли сотрудники МЧС.

Росгвардейцы попали в квартиру, но не сразу нашли мужчину. Выяснилось, что он решил спрятаться в коробе дивана. Его доставили в полицию. Оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске в рамках уголовного дела о присвоении и растрате, поскольку не явился на заседание суда.