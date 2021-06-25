В Подмосковье младенец умер от перегрева на солнце, пока его пьяные родители были на шашлыках

Четырёхмесячный малыш пробыл на жаре около четырёх часов. Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь ребёнку, им оставалось лишь констатировать его смерть.