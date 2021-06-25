В Подмосковье младенец умер от перегрева на солнце, пока его пьяные родители были на шашлыках
Четырёхмесячный малыш пробыл на жаре около четырёх часов. Приехавшие медики уже ничем не смогли помочь ребёнку, им оставалось лишь констатировать его смерть.
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В подмосковной Электростали четырёхмесячный младенец скончался от теплового удара, пока его мать и отец отдыхали на природе. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, горе-родители покормили ребёнка в три часа дня, а после отправились на шашлыки. На природе взрослые распивали алкогольные напитки, а ближе к семи вечера перебрались к друзьям. Уже там отец и мать обнаружили, что их малыш не подаёт признаков жизни.
Родители, которые на тот момент находились в нетрезвом состоянии, вызвали скорую помощь. Однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь младенцу — им оставалось лишь констатировать его смерть от теплового удара.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижегородской области пьяная мать забыла шестимесячного сына на остановке. Мальчика нашли прохожие, его госпитализировали. Оказалось, что женщина является родительницей пятерых несовершеннолетних, при этом судом лишена прав на троих из них.
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