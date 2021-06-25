Названы алкогольные напитки, наиболее часто продаваемые нелегально

Согласно данным Росалкогольрегулирования, в ходе контрольных мероприятий в незаконном обороте чаще всего выявляются крепкие спиртные напитки, а конкретно — водка. Об этом телеканалу RT сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в этот список попала пивоваренная продукция — в частности, пивные напитки. В Росалкогольрегулировании указали, что сейчас совместно с Министерством финансов проводят работу по введению реестра производителей данной продукции на законодательном уровне в целях усиления контроля этого сегмента рынка.

При этом отмечается, что после принятия и вступления в силу закона № 481 гораздо реже выявляется фармацевтическая субстанция этилового спирта, которая в течение долгого времени являлась основным сырьём для изготовления нелегального алкоголя.

Нелегальная продукция — та, что произведена с нарушением требований государственных стандартов, хранящаяся и продающаяся без лицензии, маркировки или же маркированная федеральными специальными марками (ФСМ) с признаками подделки, без фиксации в системе ЕГАИС, а также перевозимая без сопроводительных документов.