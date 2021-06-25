Названы алкогольные напитки, наиболее часто продаваемые нелегально
После вступления в силу ФЗ № 481 гораздо реже фиксируется фармсубстанция этилового спирта, которая долгое время была основным сырьём для изготовления подпольного алкоголя.
Фото © Pixabay
Согласно данным Росалкогольрегулирования, в ходе контрольных мероприятий в незаконном обороте чаще всего выявляются крепкие спиртные напитки, а конкретно — водка. Об этом телеканалу RT сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в этот список попала пивоваренная продукция — в частности, пивные напитки. В Росалкогольрегулировании указали, что сейчас совместно с Министерством финансов проводят работу по введению реестра производителей данной продукции на законодательном уровне в целях усиления контроля этого сегмента рынка.
При этом отмечается, что после принятия и вступления в силу закона № 481 гораздо реже выявляется фармацевтическая субстанция этилового спирта, которая в течение долгого времени являлась основным сырьём для изготовления нелегального алкоголя.
Нелегальная продукция — та, что произведена с нарушением требований государственных стандартов, хранящаяся и продающаяся без лицензии, маркировки или же маркированная федеральными специальными марками (ФСМ) с признаками подделки, без фиксации в системе ЕГАИС, а также перевозимая без сопроводительных документов.
А ранее учёные назвали семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера". Люди, злоупотребляющие спиртным, рискуют столкнуться со слабоумием уже в 40–50 лет. А ещё при сканировании мозга у таких пациентов обнаруживается усохшая лобная доля.
Комментариев: 0