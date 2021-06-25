НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Синоптики предупредили россиян о сухих грозах

Довольно редкое природное явление может наблюдаться, в частности, в столичном регионе уже в воскресенье, 27 июня.

25 июня, 07:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян, что на текущей неделе возможны сухие грозы — довольно редкое природное явление. Об этом сообщает "Российская газета".

"Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскалён, что влага не долетает до поверхности земли", — рассказала в беседе с изданием заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, когда в Москве спадёт жара

Синоптик рассказала, когда в Москве спадёт жара

В частности, явление может наблюдаться в столичном регионе в воскресенье, 27 июня. Синоптик отметила, что при таких грозах частицы пыли и капли в облаках сталкиваются, а так как они разнозаряженные, то возникают раскаты грома, но без дождя.

В пятницу, 25 июня, в столице будет держаться сильная жара до плюс 35 градусов. В выходные температура воздуха будет находиться примерно в этом же диапазоне, а в понедельник прогнозируют не выше 31 градуса. При этом во вторник столбики термометров поднимутся только до отметки в 27 градусов выше нуля, но похолодание придёт всего на один день, дальше снова ожидается повышение температуры.

Биолог рассказал, есть ли связь между жарой и мутацией коронавируса

Биолог рассказал, есть ли связь между жарой и мутацией коронавируса

Ранее сомнолог назвал два способа избежать бессонницы в жару. Факторы окружающей среды во многом определяют самочувствие человека, а сейчас в Москве и Центральной России установилась рекордная температура воздуха, которая может вызвать нарушение сна.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Жара в Москве может побить двойной рекорд 1901 года

22 июня, 12:07

Жителям центральной части России пообещали спасительный спад жары

23 июня, 22:35

Названы алкогольные напитки, наиболее часто продаваемые нелегально

сегодня в 07:44

В Подмосковье младенец умер от перегрева на солнце, пока его пьяные родители были на шашлыках

сегодня в 07:53

Козлёнок родился с лицом обезьяны и зрачками-сердечками, заставив людей поверить в невозможное

сегодня в 07:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1