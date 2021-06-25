Синоптики предупредили россиян о сухих грозах

Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян, что на текущей неделе возможны сухие грозы — довольно редкое природное явление. Об этом сообщает "Российская газета".

"Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскалён, что влага не долетает до поверхности земли", — рассказала в беседе с изданием заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В частности, явление может наблюдаться в столичном регионе в воскресенье, 27 июня. Синоптик отметила, что при таких грозах частицы пыли и капли в облаках сталкиваются, а так как они разнозаряженные, то возникают раскаты грома, но без дождя.

В пятницу, 25 июня, в столице будет держаться сильная жара до плюс 35 градусов. В выходные температура воздуха будет находиться примерно в этом же диапазоне, а в понедельник прогнозируют не выше 31 градуса. При этом во вторник столбики термометров поднимутся только до отметки в 27 градусов выше нуля, но похолодание придёт всего на один день, дальше снова ожидается повышение температуры.