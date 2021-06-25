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В Москве задержали директора парусного клуба, обвинённого в домогательствах к юным кадетам

53-летний руководитель подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении одного из подопечных во время спортивных сборов в период с 14 по 21 июня. Расследование уголовного дела продолжается.

25 июня, 07:20
<p>Георгий А. Фото © LIFE</p>

Георгий А. Фото © LIFE

Столичные правоохранители задержали директора региональной детской общественной организации "Парусный клуб "Гардемарины" Георгия А., которого ранее обвинили в домогательствах по отношению к 10-летнему кадету. Как сообщил источник Лайфа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.


По данным нашего собеседника, 53-летний руководитель подозревается в насильственных действиях сексуального характера, которые были совершены в период с 14 по 21 июня в отношении одного из подопечных во время спортивных сборов в парусном клубе.

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Напомним, мама 10-летнего кадета написала на директора парусного клуба заявление, обвинив в домогательствах к сыну. Как заявила женщина, 53-летний мужчина неоднократно трогал мальчика за половые органы. При этом подобное происходило и раньше, просто несовершеннолетний стеснялся рассказывать об этом матери. Кроме того, по словам одного из ребят, мужчина предлагал им купаться голышом и сам показывал им пример, аргументируя это тем, что так раньше и делали.

Ранее в Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам. По данным источника, один из инцидентов произошёл во время спортивных сборов в Анапе в 2018 году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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