В Москве задержали директора парусного клуба, обвинённого в домогательствах к юным кадетам

Столичные правоохранители задержали директора региональной детской общественной организации "Парусный клуб "Гардемарины" Георгия А., которого ранее обвинили в домогательствах по отношению к 10-летнему кадету. Как сообщил источник Лайфа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



По данным нашего собеседника, 53-летний руководитель подозревается в насильственных действиях сексуального характера, которые были совершены в период с 14 по 21 июня в отношении одного из подопечных во время спортивных сборов в парусном клубе.

Напомним, мама 10-летнего кадета написала на директора парусного клуба заявление, обвинив в домогательствах к сыну. Как заявила женщина, 53-летний мужчина неоднократно трогал мальчика за половые органы. При этом подобное происходило и раньше, просто несовершеннолетний стеснялся рассказывать об этом матери. Кроме того, по словам одного из ребят, мужчина предлагал им купаться голышом и сам показывал им пример, аргументируя это тем, что так раньше и делали.