Россиянин проник в Посольство США, чтобы попросить политическое убежище
Скорая помощь доставила его в Центральную клиническую психиатрическую больницу.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
26-летний житель Подмосковья проник на территорию Посольства США в Москве на Новинском бульваре, чтобы попросить политического убежища. На место выехала полиция, мужчину задержали и отправили в психбольницу. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл днём 24 июня. Сотрудники службы безопасности диппредставительства задержали неизвестного около 15:00, он вёл себя неадекватно и рассказал, что хотел попросить политического убежища в США. Также он поделился, что состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
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Полиция выяснила, что мужчина — безработный уроженец Подмосковья. Скорая помощь доставила его в Центральную клиническую психиатрическую больницу.
А 8 марта неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию Посольства РФ в Вашингтоне. Нарушителем оказался американец, его задержали и передали местным властям.
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