Россиянин проник в Посольство США, чтобы попросить политическое убежище

26-летний житель Подмосковья проник на территорию Посольства США в Москве на Новинском бульваре, чтобы попросить политического убежища. На место выехала полиция, мужчину задержали и отправили в психбольницу. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл днём 24 июня. Сотрудники службы безопасности диппредставительства задержали неизвестного около 15:00, он вёл себя неадекватно и рассказал, что хотел попросить политического убежища в США. Также он поделился, что состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Полиция выяснила, что мужчина — безработный уроженец Подмосковья. Скорая помощь доставила его в Центральную клиническую психиатрическую больницу.