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Россиянин проник в Посольство США, чтобы попросить политическое убежище

Скорая помощь доставила его в Центральную клиническую психиатрическую больницу.

25 июня, 06:36
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв </p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

26-летний житель Подмосковья проник на территорию Посольства США в Москве на Новинском бульваре, чтобы попросить политического убежища. На место выехала полиция, мужчину задержали и отправили в психбольницу. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл днём 24 июня. Сотрудники службы безопасности диппредставительства задержали неизвестного около 15:00, он вёл себя неадекватно и рассказал, что хотел попросить политического убежища в США. Также он поделился, что состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

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Полиция выяснила, что мужчина — безработный уроженец Подмосковья. Скорая помощь доставила его в Центральную клиническую психиатрическую больницу.

А 8 марта неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию Посольства РФ в Вашингтоне. Нарушителем оказался американец, его задержали и передали местным властям.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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