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Романа Протасевича перевели под домашний арест

Отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру. По его словам, обвинения с молодого человека, как и с его девушки, не были сняты.

25 июня, 06:23
<p>Роман Протасевич. Фото © Соцсети</p>

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Задержанного в Минске сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича перевели под домашний арест. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на отца молодого человека.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру", — сказал в беседе с агентством отец Романа Дмитрий Протасевич.

Россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Россиянку Сапегу перевели под домашний арест

По словам Протасевича-старшего, обвинения с его сына и его девушки россиянки Софьи Сапеги не были сняты.

Ранее Лайф рассказывал, что Роман Протасевич ранее выступил на совместном брифинге МИД Белоруссии, Госпогранкомитета и Следственного комитета. Он сообщил, что намерен помогать правоохранителям и "своей стране", а также заявил, что его не принуждали сотрудничать со следствием. Кроме прочего, он опроверг сообщения об избиении и указал, что готов пройти медицинскую экспертизу.

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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Сейчас блогер находится в СИЗО КГБ Белоруссии. Россиянка арестована на два месяца.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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