"Мы счастливы, что хотя бы пока так": Отчим Сапеги подтвердил Лайфу, что россиянку перевели под домашний арест
Сейчас девушка находится в Минске. Ранее об изменении меры пресечения сообщали СМИ.
Софья Сапега. Фото © Соцсети
Отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич подтвердил Лайфу, что девушку перевели под домашний арест.
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"Да, ей изменена мера пресечения на домашний арест. Если человек был в тюрьме — и под домашний арест. Ну, конечно, мы просто рады, счастливы, что хотя бы пока так", — отметил Дудич.
Он также сообщил, что сейчас девушка находится в Минске.
Напомним, ранее об изменении меры пресечения Сапеги сообщали СМИ. Россиянку задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.
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