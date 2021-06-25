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"Мы счастливы, что хотя бы пока так": Отчим Сапеги подтвердил Лайфу, что россиянку перевели под домашний арест

Сейчас девушка находится в Минске. Ранее об изменении меры пресечения сообщали СМИ.

25 июня, 06:23
<p>Софья Сапега. Фото © Соцсети</p>

Софья Сапега. Фото © Соцсети

Отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич подтвердил Лайфу, что девушку перевели под домашний арест.

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"Да, ей изменена мера пресечения на домашний арест. Если человек был в тюрьме — и под домашний арест. Ну, конечно, мы просто рады, счастливы, что хотя бы пока так", — отметил Дудич.

Он также сообщил, что сейчас девушка находится в Минске.

Романа Протасевича перевели под домашний арест

Романа Протасевича перевели под домашний арест

Напомним, ранее об изменении меры пресечения Сапеги сообщали СМИ. Россиянку задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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