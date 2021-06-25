НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава делегации Болгарии назвал Крым законной частью России

Он также отметил, что санкции Запада являются несостоятельными. При этом полуостров не просто приспособился к условиям, а динамично развивается.

25 июня, 05:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава болгарской делегации, которая находится с официальным визитом в Крыму, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.

"Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы, как народные дипломаты, признаём Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая фактов", — сказал Милетков в беседе с РИА "Новости".

"Аккуратно, бриташки": Испанцы испугались войны после инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма

"Аккуратно, бриташки": Испанцы испугались войны после инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма

Он также рассказал, что из-за санкций против полуострова членам делегации пришлось столкнуться с неудобствами, среди которых — длительный перелёт, закрытые границы, а также отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов. При этом Милетков подчеркнул, что ограничения никак не сказываются на развитии самого Крыма и являются несостоятельными.

"Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своём будущем", — заключил он.

"Рубежи России на замке": Аксёнов назвал Крым неприступной крепостью после инцидента с британским эсминцем

"Рубежи России на замке": Аксёнов назвал Крым неприступной крепостью после инцидента с британским эсминцем

Делегация Болгарии в составе 13 человек, в число которых вошли два мэра и один вице-мэр городов страны, прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран ЕС поручили Боррелю подготовить варианты новых санкций против России. Также в итоговом заявлении саммита Евросоюза отмечается, что Брюссель изучит различные формы диалога с РФ по вопросам, представляющим интересы для сообщества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму

вчера в 19:31

На Крым идёт слизь из Турции: Что будет с курортным сезоном на Чёрном море

14 июня, 21:40

"9 штучек достали из головы": В Красноярском крае неизвестный выстрелил в голову водителю скорой

сегодня в 05:01

Романа Протасевича перевели под домашний арест

сегодня в 06:23

"Мы счастливы, что хотя бы пока так": Отчим Сапеги подтвердил Лайфу, что россиянку перевели под домашний арест

сегодня в 06:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1