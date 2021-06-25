Глава делегации Болгарии назвал Крым законной частью России
Он также отметил, что санкции Запада являются несостоятельными. При этом полуостров не просто приспособился к условиям, а динамично развивается.
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Глава болгарской делегации, которая находится с официальным визитом в Крыму, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.
"Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы, как народные дипломаты, признаём Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая фактов", — сказал Милетков в беседе с РИА "Новости".
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Он также рассказал, что из-за санкций против полуострова членам делегации пришлось столкнуться с неудобствами, среди которых — длительный перелёт, закрытые границы, а также отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов. При этом Милетков подчеркнул, что ограничения никак не сказываются на развитии самого Крыма и являются несостоятельными.
"Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своём будущем", — заключил он.
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Делегация Болгарии в составе 13 человек, в число которых вошли два мэра и один вице-мэр городов страны, прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
Ранее Лайф рассказывал, что лидеры стран ЕС поручили Боррелю подготовить варианты новых санкций против России. Также в итоговом заявлении саммита Евросоюза отмечается, что Брюссель изучит различные формы диалога с РФ по вопросам, представляющим интересы для сообщества.
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