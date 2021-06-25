Глава делегации Болгарии назвал Крым законной частью России

Глава болгарской делегации, которая находится с официальным визитом в Крыму, Пламен Милетков заявил, что полуостров является законной частью России.

"Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы, как народные дипломаты, признаём Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая фактов", — сказал Милетков в беседе с РИА "Новости".

Он также рассказал, что из-за санкций против полуострова членам делегации пришлось столкнуться с неудобствами, среди которых — длительный перелёт, закрытые границы, а также отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов. При этом Милетков подчеркнул, что ограничения никак не сказываются на развитии самого Крыма и являются несостоятельными.

"Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается. На улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своём будущем", — заключил он.

Делегация Болгарии в составе 13 человек, в число которых вошли два мэра и один вице-мэр городов страны, прибыла в Крым для участия в международном форуме болгарской культуры "Розафест", который проходит при поддержке Фонда президентских грантов.