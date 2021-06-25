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Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажки

Стало известно, что в рухнувшем здании проживали родственники жены президента Парагвая. Первая леди отправится в США ближайшим авиарейсом.

25 июня, 05:23
<p>Фото © Telegram / Observador Latino</p>

Фото © Telegram / Observador Latino

В американском штате Флорида, где проходит спасательная операция после обрушения многоэтажного дома, ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

"Указ президента наделяет полномочиями Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия с целью облегчения страданий местного населения в этих условиях", — отмечается в сообщении Белого дома.

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Как стало известно СМИ, в частично рухнувшем здании проживали родственники супруги президента Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо — в доме находилась семья её сестры Софии. Первая леди намерена ближайшим рейсом отправиться во Флориду, чтобы лично присутствовать при разборе завалов. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на аппарат президента.

Отмечается, что на данный момент о судьбе сестры Сильваны Лопес Морейры де Абдо, её мужа и троих детей ничего не известно.

Напомним, трагедия произошла в городе Сарфсайде накануне, 24 июня. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента. Сообщалось о трёх погибших.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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