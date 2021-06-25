"Единая Россия" наградила победителей "Диктанта Победы"

Партия "Единая Россия" наградила федеральных победителей "Диктанта Победы" 2021 года. Церемония прошла в Историческом музее в Москве. Как сообщается на сайте столичного отделения партии, 20 лучших участников акции также пригласили на Парад Победы.

"Диктант Победы" уже третий год объединяет миллионы граждан нашей страны и целого ряда зарубежных стран. Сегодня мы вручаем награды и призы победителям, но хотел бы подчеркнуть, что среди участников нет побеждённых. "Диктант Победы" — это уникальная возможность почувствовать каждому свою сопричастность к великой истории нашего Отечества и осознать себя наследником великого поколения победителей", — отметил директор Службы внешней разведки, член Бюро Высшего совета "Единой России" Сергей Нарышкин.

По словам замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора партпроекта "Историческая память" Александра Хинштейна, своим участием в "Диктанте Победы" люди подчёркивают, что события Великой Отечественной войны и российской истории для них — не пустой звук.

"Мы, организаторы, очень рады тому, что акция наращивает свои обороты, что количество участников растёт с каждым годом. Это значит, что мы на правильном пути. "Диктант Победы" интересен людям, и эта акция по праву считается и становится всенародной. Максимальное количество — 25 баллов из 25 возможных — набрало 6133 участника, самому молодому финалисту — 12 лет, самому пожилому — 84 года", — подчеркнул Хинштейн.

Отмечается, что в число победителей "Диктанта Победы" в 2021 году вошли люди самых разных профессий: преподаватель техникума, военнослужащий, учитель начальных классов, школьник, директор детско-юношеской спортшколы, сотрудник библиотеки для слепых и слабовидящих и другие. После церемонии награждения победителям провели экскурсию по Государственному историческому музею и Красной площади. Каждый из 20 участников также приглашён на Парад Победы в 2022 году.