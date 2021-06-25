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"Единая Россия" наградила победителей "Диктанта Победы"

В их число в 2021 году вошли люди самых разных профессий: преподаватель техникума, военнослужащий, учитель начальных классов, школьник, директор детско-юношеской спортшколы, сотрудник библиотеки для слепых и слабовидящих и другие.

25 июня, 05:25
<p>Фото © <a href="https://moscow.er.ru/activity/news/federalnyh-pobeditelej-diktanta-pobedy-2021-goda-otmetili-diplomami-v-istoricheskom-muzee-v-moskve" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscow.er.ru</a></p>

Фото © moscow.er.ru

Партия "Единая Россия" наградила федеральных победителей "Диктанта Победы" 2021 года. Церемония прошла в Историческом музее в Москве. Как сообщается на сайте столичного отделения партии, 20 лучших участников акции также пригласили на Парад Победы.

"Диктант Победы" уже третий год объединяет миллионы граждан нашей страны и целого ряда зарубежных стран. Сегодня мы вручаем награды и призы победителям, но хотел бы подчеркнуть, что среди участников нет побеждённых. "Диктант Победы" — это уникальная возможность почувствовать каждому свою сопричастность к великой истории нашего Отечества и осознать себя наследником великого поколения победителей", — отметил директор Службы внешней разведки, член Бюро Высшего совета "Единой России" Сергей Нарышкин.

"Диктант Победы" написали более 1,5 миллиона человек

"Диктант Победы" написали более 1,5 миллиона человек

По словам замсекретаря Генсовета "Единой России", координатора партпроекта "Историческая память" Александра Хинштейна, своим участием в "Диктанте Победы" люди подчёркивают, что события Великой Отечественной войны и российской истории для них — не пустой звук.

"Мы, организаторы, очень рады тому, что акция наращивает свои обороты, что количество участников растёт с каждым годом. Это значит, что мы на правильном пути. "Диктант Победы" интересен людям, и эта акция по праву считается и становится всенародной. Максимальное количество — 25 баллов из 25 возможных — набрало 6133 участника, самому молодому финалисту — 12 лет, самому пожилому — 84 года", — подчеркнул Хинштейн.

Успешно сдавшие "Диктант Победы" получат льготы при поступлении в вузы

Успешно сдавшие "Диктант Победы" получат льготы при поступлении в вузы

Отмечается, что в число победителей "Диктанта Победы" в 2021 году вошли люди самых разных профессий: преподаватель техникума, военнослужащий, учитель начальных классов, школьник, директор детско-юношеской спортшколы, сотрудник библиотеки для слепых и слабовидящих и другие. После церемонии награждения победителям провели экскурсию по Государственному историческому музею и Красной площади. Каждый из 20 участников также приглашён на Парад Победы в 2022 году.

Напомним, "Диктант Победы" — это историческая акция международного формата, которая позволяет россиянам и гражданам других государств проверить свои знания о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщал Лайф, впервые такой диктант прошёл в 2019 году. В 2021 году победителям акции выделили почётные места на Параде Победы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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