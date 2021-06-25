Россиянку Сапегу перевели под домашний арест
Для родителей Софьи эта новость стала неожиданностью. Сейчас девушка находится одна в съёмной квартире в Минске.
Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Россиянку Софью Сапегу, которую задержали в Минске, перевели под домашний арест. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на родителей девушки.
"Мы находимся в шоке", — сказал в беседе с агентством отчим Софьи Сергей Дудич, отметив, что эта новость стала неожиданностью.
Он не стал сообщать, сняты ли с Сапеги обвинения, "чтобы не навредить дочери", но родственники надеются на это. Сейчас россиянка находится одна в съёмной квартире в Минске.
Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.
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