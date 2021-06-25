Россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, которую задержали в Минске, перевели под домашний арест. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на родителей девушки.

"Мы находимся в шоке", — сказал в беседе с агентством отчим Софьи Сергей Дудич, отметив, что эта новость стала неожиданностью.