ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
На решение регулятора повлияли нарушения кредитной организацией федеральных законов. Сейчас в банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента появления конкурсного управляющего или ликвидатора.
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Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Актив банка". Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что причиной для принятия подобного решения в отношении "Актив банка" стало то, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Центробанка.
Регулятор также аннулировал лицензию "Актив банка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
"Актив банк" занимал 192-е место в банковской системе России по объёму активов.
А ранее в Центробанке рассказали, кто с большей вероятностью может стать жертвой мошенников. Там также сообщили о средних суммах, которые воруют с банковских счетов россиян.
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