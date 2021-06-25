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ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"

На решение регулятора повлияли нарушения кредитной организацией федеральных законов. Сейчас в банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента появления конкурсного управляющего или ликвидатора.

25 июня, 06:10

Фото © Pixabay

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Актив банка". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что причиной для принятия подобного решения в отношении "Актив банка" стало то, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Центробанка.


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Регулятор также аннулировал лицензию "Актив банка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

"Актив банк" занимал 192-е место в банковской системе России по объёму активов.

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А ранее в Центробанке рассказали, кто с большей вероятностью может стать жертвой мошенников. Там также сообщили о средних суммах, которые воруют с банковских счетов россиян.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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