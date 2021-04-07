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Экономист перечислил признаки надёжного банка

Он рассказал также, какие опасности скрывают слишком выгодные предложения кредитных организаций.

7 апреля 2021, 02:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При выборе банка для открытия счета следует обратить внимание на ряд важных моментов. О признаках надёжной кредитной организации рассказал доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

"Сегодня существуют банки с базовой и с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией – это, как правило, небольшие банки, которые занимают какую-то нишу в этом бизнесе. Эти банки, в общем-то, тоже являются достаточно надёжными, стабильными в своей деятельности", – заверил Юрий Твердохлеб в интервью радио Sputnik.

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Экономист посоветовал при выборе банка изучить его отчётность, посвящённые ему публикации в прессе и информацию на сайте кредитной организации. При этом слишком выгодные условия банков должны настораживать. Стоит быть осторожнее и не гнаться за такими повышенными ставками. Скорее всего, за этим стоят какие-то проблемы, заключил эксперт.

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Авторы
Юлия Коновалова

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