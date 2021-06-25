В Instagram тестируют функцию для публикации постов с компьютера
Как отмечают эксперты, новая возможность является частью более масштабного плана развития платформы. Ранее пользователи могли загрузить фото или видео на свою страницу в десктопной версии с помощью сторонних сервисов.
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Социальная сеть "Инстаграм" начала тестирование функции, с помощью которой пользователи могут публиковать посты с компьютеров. Об этом сообщила пресс-секретарь "Фейсбука" Кристин Пай.
"Мы знаем, что многие заходят в "Инстаграм" со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот процесс, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения в ленту "Инстаграма" через браузер", — цитирует её Bloomberg.
Отметим, что долгое время руководство соцсети выступало против создания десктопной версии, так как изначально приложение было задумано именно для пользователей смартфонов. Однако со временем люди стали чаще пользоваться сервисами, с помощью которых можно делать посты с компьютеров.
По мнению эксперта и консультанта по социальным медиа Мэтта Наварры, решение "Инстаграма" о добавлении возможности делать публикации с компьютеров является частью более масштабного плана развития платформы. Он отметил, что это может переманить пользователей у конкурентов — TikTok и YouTube.
Ранее Лайф рассказывал, что Instagram запустил в России сервис Reels, а также добавил возможность добавлять музыку в сториз. Ранее эта функция появилась у зарубежных пользователей, но в РФ стала доступна только сейчас.
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