В магазине видеоигр Steam началась большая летняя распродажа

Сейчас геймеры могут с хорошей скидкой приобрести самые популярные игры.

В онлайн-магазине видеоигр Steam началась летняя распродажа Summer Sale. Информация об этом появилась на сайте компании 24 июня.

Стоит отметить, что в рамках акции администрация сервиса предложила всем пользователям пройти 14 небольших приключений, которые встроены в систему распродажи. За каждое завершённое задание геймеры будут получать анимированные "наклейки" Steam. Если же они соберут их все, то магазин выдаст им значок для повышения уровня профиля пользователя.

Добавим, что скидки появились на некоторые топовые игры, включая Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Metro Exodus, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Mass Effect: Legendary Edition и другие. Всего в распродаже участвует более тысячи игр и дополнений, включая некоторые новинки. Летняя распродажа Steam продлится до 8 июля.