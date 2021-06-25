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Стали известны обладатели премии "Оскар-2022" за выдающиеся заслуги

Церемония вручения награды состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

24 июня, 23:07
<p>Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1659594/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Стыд</a>" / "Кинопоиск", кадр из фильма "<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1485992/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Криминальное чтиво</a>" / "Кинопоиск"</p>

Коллаж © LIFE. Кадр из фильма "Стыд" / "Кинопоиск", кадр из фильма "Криминальное чтиво" / "Кинопоиск"

Звезда фильмов Ингмара Бергмана 82-летняя Лив Ульман и засиявший после "Криминального чтива" 72-летний Сэмюэл Л. Джексон получат почётные премии "Оскар-2022" за выдающиеся заслуги. Об этом объявила киноакадемия.

"Сэм Джексон — культурная икона, чья динамичная работа нашла отклик у разных жанров, поколений и зрителей во всём мире. Смелость и эмоциональная прозрачность Лив Ульман подарили зрителям впечатляющие экранные изображения", — говорится на сайте киноакадемии.

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Отмечается, что Джексон создал неподражаемые образы более чем в 100 фильмах, от независимых до блокбастеров. Он снялся в таких картинах, как "Джанго освобождённый", "Омерзительная восьмёрка", "Лихорадка джунглей, "Время убивать", "Джеки Браун", "Детектив Шафт", а также во франшизах "Звёздные войны" и "Мстители".

Лив Ульман начинала карьеру как театральная актриса, но затем завоевала внимание международной общественности ролью в фильме "Персона" — это её первая совместная работа со шведским режиссёром Ингмаром Бергманом. Их сотрудничество продолжили "Страсти Анны", "Крики и шёпоты", "Осенняя соната", "Стыд", "Сцены из супружеской жизни", "Лицом к лицу".

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Церемония вручения награды состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Лайф писал о том, что в получившей "Оскар" короткометражке нашли почти полный плагиат.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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