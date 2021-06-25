В СКР назвали предварительную причину крушения самолёта в Архангельской области

Напомним, связь с самолётом исчезла, когда он выполнял авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки. На борту находилось два человека, оба выжили. Пострадавшие были погружены в вертолёт Ми-8 и перевезены на посадочную площадку Котлас, откуда бригадами скорой помощи были доставлены в котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.