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В СКР назвали предварительную причину крушения самолёта в Архангельской области

По факту инцидента начата проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта.

25 июня, 07:29

Фото © СК РФ

Легкомоторный самолёт "Пайпер ПА-28" потерпел крушение в Архангельской области из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолёта [Ми-8], самолёт практически уничтожен огнём", — уточнили в управлении.

Экипаж выжил при крушении легкомоторного самолёта в Архангельской области

Экипаж выжил при крушении легкомоторного самолёта в Архангельской области

По факту инцидента начата проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта".

Напомним, связь с самолётом исчезла, когда он выполнял авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки. На борту находилось два человека, оба выжили. Пострадавшие были погружены в вертолёт Ми-8 и перевезены на посадочную площадку Котлас, откуда бригадами скорой помощи были доставлены в котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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