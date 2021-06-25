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SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре из-за отказа газовой турбины

Борт авиакомпании "Азимут" направлялся в Санкт-Петербург, на борту был 91 человек.

25 июня, 07:36

Фото © shutterstock

Самолёт SSJ-100 авиакомпании "Азимут", летевший в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета — Краснодаре — из-за отказа газовой турбины. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, экипаж получил сигнал об отказе газовой турбины и принял решение вернуться в аэропорт Краснодара. На борту "суперджета" находится 91 человек, в результате пострадавших нет.

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А накануне при крушении вертолёта Ми-8 в Ленобласти погибло три человека: командир воздушного судна, штурман, а также старший бортмеханик. Предварительная причина инцидента — техническая неисправность. Ранее также появлялась информация, что ЧП произошло из-за отказа двигателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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