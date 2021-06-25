SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре из-за отказа газовой турбины

Самолёт SSJ-100 авиакомпании "Азимут", летевший в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета — Краснодаре — из-за отказа газовой турбины. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, экипаж получил сигнал об отказе газовой турбины и принял решение вернуться в аэропорт Краснодара. На борту "суперджета" находится 91 человек, в результате пострадавших нет.