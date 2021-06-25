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Главу винодельческой компании "Легенда Крыма" обвинили в развращении малолетних

50-летнего Михаила Штырлина задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

25 июня, 08:06
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Краснодаре задержали генерального директора винодельческой компании "Легенда Крыма" Михаила Штырлина. Его обвиняют в развращении малолетних. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, 10 июня во дворе жилого дома на одной из улиц Краснодара 50-летний Штырлин демонстрировал четырём девочкам 8–11 лет свои половые органы.

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После заявления матери одной из школьниц против Штырлина возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". В настоящее время гендиректор ООО "Легенда Крыма" находится в СК.

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А ранее директора региональной детской общественной организации "Парусный клуб "Гардемарины" обвинили в домогательствах к 10-летнему кадету, он уже задержан.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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