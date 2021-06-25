Главу винодельческой компании "Легенда Крыма" обвинили в развращении малолетних

В Краснодаре задержали генерального директора винодельческой компании "Легенда Крыма" Михаила Штырлина. Его обвиняют в развращении малолетних. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, 10 июня во дворе жилого дома на одной из улиц Краснодара 50-летний Штырлин демонстрировал четырём девочкам 8–11 лет свои половые органы.

После заявления матери одной из школьниц против Штырлина возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". В настоящее время гендиректор ООО "Легенда Крыма" находится в СК.