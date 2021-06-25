"Монреаль" впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли

"Монреаль Канадиенс" одолел "Вегас Голден Найтс" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась победой канадского клуба в овертайме со счётом 3:2.

Решающую шайбу на 62-й минуте забросил финский нападающий "Монреаля" Арттури Лехконен. Также в составе команды отличились канадский защитник Ши Уэбер и американский форвард Коул Кофилд. У "Вегаса" голы забили канадский нападающий Райлли Смит и канадский защитник Алек Мартинес.

Российский защитник "Монреаля" Александр Романов в матче участия не принимал, в нынешнем плей-офф он пока провёл только две встречи. Тем не менее в случае победы клуба в Кубке Стэнли имя 21-летнего хоккеиста будет нанесено на трофей, поскольку он провёл более половины игр в регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона.

"Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. В 1993 году команда в решающей серии победила "Лос-Анджелес Кингз" со счётом 4-1.