"Россия и Москва прекрасны, об этом я могу говорить в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому. Никола много отдавал ЦСКА и многого добивался для себя индивидуально, и команда не всегда могла следовать за ним. Я бы сказал, ему нужны новые вызовы", — заявил отец Влашича.