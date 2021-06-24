"Есть клубы и получше": Отец лидера ЦСКА рассказал, стоит ли ему уходить из команды
При этом у него остаётся замечательное отношение к Москве и России.
Фото © ПФК ЦСКА
Отец лидера московского ЦСКА Николы Влашича Йошко рассказал изданию Slobodna Dalmacija, стоит ли его сыну покинуть стан армейцев.
"Россия и Москва прекрасны, об этом я могу говорить в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому. Никола много отдавал ЦСКА и многого добивался для себя индивидуально, и команда не всегда могла следовать за ним. Я бы сказал, ему нужны новые вызовы", — заявил отец Влашича.
Пока что Влашич находится в расположении сборной Хорватии на Евро-2020. На его счету уже имеется один гол на турнире. В прошлом сезоне лидер ЦСКА принял участие в 26 матчах РПЛ и стал автором 11 голов.
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