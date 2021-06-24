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"Есть клубы и получше": Отец лидера ЦСКА рассказал, стоит ли ему уходить из команды

При этом у него остаётся замечательное отношение к Москве и России.

24 июня, 15:23
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Отец лидера московского ЦСКА Николы Влашича Йошко рассказал изданию Slobodna Dalmacija, стоит ли его сыну покинуть стан армейцев.

"Россия и Москва прекрасны, об этом я могу говорить в превосходной степени. Но есть лиги и клубы получше, и было бы неплохо быть поближе к дому. Никола много отдавал ЦСКА и многого добивался для себя индивидуально, и команда не всегда могла следовать за ним. Я бы сказал, ему нужны новые вызовы", — заявил отец Влашича.

Игрок ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия на Евро-2020

Игрок ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия на Евро-2020

Пока что Влашич находится в расположении сборной Хорватии на Евро-2020. На его счету уже имеется один гол на турнире. В прошлом сезоне лидер ЦСКА принял участие в 26 матчах РПЛ и стал автором 11 голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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