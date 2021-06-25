Неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек ранен

В деревне Горяшино Ивановской области неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета прямо на улице. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные власти.

"По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице, нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению", — отметил в беседе с агентством глава района Сергей Васютинский.

Что стало причиной происшествия, пока уточняется. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.