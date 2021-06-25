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Неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек ранен

Сейчас пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице. При этом нападавший оказал сопротивление правоохранителям при задержании, его ликвидировали.

25 июня, 08:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В деревне Горяшино Ивановской области неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета прямо на улице. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местные власти.

"По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице, нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению", — отметил в беседе с агентством глава района Сергей Васютинский.

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Что стало причиной происшествия, пока уточняется. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы двое водителей не поделили дорогу, в результате один из них открыл огонь из травматического пистолета и ранил другого в ногу, после чего скрылся.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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