Замглавы МИД: Россия будет защищать свои границы всеми средствами, включая военные
Сергей Рябков подчеркнул, что инцидент с заходом британского эсминца Defender в российские территориальные воды является нарушением международного права.
Фото © shutterstock
Инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море — это нарушение международного права, а Россия будет защищать свои границы всеми имеющимися средствами, включая военные. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, слова командира или старпома Defender о том, что боевой эсминец ВМС Великобритании якобы "идёт международно признанным маршрутом в территориальных водах Украины", полностью противоречат нормам международного права.
"Исключить попадание! Огонь!": ФСБ показала кадры переговоров российских пограничников с экипажем британского эсминца
"Это не территориальные воды Украины, это территориальные воды Российской Федерации, и это наша граница. Её мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, включая военные", — сказал Рябков.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
Комментариев: 0