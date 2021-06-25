Замглавы МИД: Россия будет защищать свои границы всеми средствами, включая военные

Инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море — это нарушение международного права, а Россия будет защищать свои границы всеми имеющимися средствами, включая военные. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, слова командира или старпома Defender о том, что боевой эсминец ВМС Великобритании якобы "идёт международно признанным маршрутом в территориальных водах Украины", полностью противоречат нормам международного права.