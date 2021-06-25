Рябков заявил о неизменности "деструктивной практики" невыдачи американцами виз дипломатам РФ

Практика невыдачи виз российским дипломатам со стороны властей США пока не будет меняться. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы не готовы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита [в Женеве], и фиксацию её важности в ходе саммита, ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, отправляющемуся туда на работу. Соответственно, у нас нет пока никакого движения в этом вопросе навстречу американцам", — отметил дипломат.

По словам Рябкова, России нужно действовать строго "на основе взаимности". Москва не будет препятствовать замене персонала диппредставительств людьми, командируемыми из США, но намерена следить за соответствием общего числа сотрудников установленному "потолку" в 455 человек.

"Мы понимаем, что посольство должно функционировать, но общий потолок, который был введён несколько лет назад, — 455 человек — сохраняется", — подчеркнул Рябков.