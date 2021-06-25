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Рябков заявил о неизменности "деструктивной практики" невыдачи американцами виз дипломатам РФ

В свою очередь, Москва не станет препятствовать замене персонала диппредставительств США, но будет следить за общим числом посольских сотрудников.

25 июня, 08:37

Фото © shutterstock

Практика невыдачи виз российским дипломатам со стороны властей США пока не будет меняться. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы не готовы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита [в Женеве], и фиксацию её важности в ходе саммита, ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, отправляющемуся туда на работу. Соответственно, у нас нет пока никакого движения в этом вопросе навстречу американцам", — отметил дипломат.

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По словам Рябкова, России нужно действовать строго "на основе взаимности". Москва не будет препятствовать замене персонала диппредставительств людьми, командируемыми из США, но намерена следить за соответствием общего числа сотрудников установленному "потолку" в 455 человек.

"Мы понимаем, что посольство должно функционировать, но общий потолок, который был введён несколько лет назад, — 455 человек — сохраняется", — подчеркнул Рябков.

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Напомним, ранее Сергей Рябков заявил, что России и США пора встречаться на своих территориях. Стоит отказаться от практики официальных контактов в третьих странах.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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