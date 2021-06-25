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"Он скучает по дракам": Тренер Нурмагомедова рассказал, что бойцу не хватает тренировок

При этом он исключил возвращение легендарного спортсмена в октагон из-за обещания матери.

25 июня, 08:42
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что спортсмен соскучился по боям. Об этом сообщает CageSidePress.

"Если вы думаете, что он может вернуться, то это не так. Данное матери обещание он нарушать не собирается. Я имею в виду, он скучает по тренировкам, скучает по дракам. Наши отношения — это больше, чем просто бои. Мы семья, и так будет до конца наших дней", — сказал Мендес.

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Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Россиянин решил уйти из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC.

Своё решение Хабиб объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 боях в смешанных единоборствах 32-летний спортсмен одержал 29 побед.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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