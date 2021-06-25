"Если вы думаете, что он может вернуться, то это не так. Данное матери обещание он нарушать не собирается. Я имею в виду, он скучает по тренировкам, скучает по дракам. Наши отношения — это больше, чем просто бои. Мы семья, и так будет до конца наших дней", — сказал Мендес.