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В Казани неадекват заперся от приставов в квартире и угрожает взорвать гранату

Сегодня к мужчине нагрянули судебные исполнители из-за того, что он отказывается привести в порядок съёмное жилище. Вместо выяснения отношений неадекватный арендатор закатил истерику, силовики готовят штурм.

25 июня, 08:47

Неадекват заперся в квартире в Казани и угрожает взорвать гранату. Видео © LIFE

В Казани мужчина заперся от судебных приставов в квартире и грозится взорвать её. Как Лайфу сообщил источник, сейчас к дому съехались экстренные службы.

По нашим данным, судебные приставы вместе с хозяйкой жилища приехали к жителю дома по улице Рихарда Зорге. 44-летний мужчина отказывается привести в порядок съёмную квартиру — помещение завалено хламом, там царит полная антисанитария. Приставы попытались открыть дверь ключом, но арендатор сменил замок. Пришлось вызывать слесаря, чтобы дверь вскрыли. Однако казанец начал кричать, что у него в руках граната и он её вот-вот взорвёт.

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В итоге судебные приставы вызвали сотрудников правоохранительных органов. По словам источника, силовики планируют штурм жилища. Также известно, что вместе с мужчиной в квартире находится его сожительница. На видео попал момент, когда пара 24 июня поднималась к себе домой.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек ранен. Сейчас пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице. При этом нападавший оказал сопротивление правоохранителям при задержании, его ликвидировали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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