В Казани задержали неадеквата, грозившего взорвать гранату из-за визита приставов. Видео © LIFE

В Казани правоохранители задержали 44-летнего Айрата А., который ранее заперся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату. Об этом Лайфу сообщил источник.

Нарушитель был схвачен силовиками в ходе штурма. Как уточнил наш собеседник, спецоперация была проведена после эвакуации жителей всего дома. В МВД по Казани Лайфу рассказали, что взрывных устройств при задержанном обнаружено не было. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.



Как уже сообщал Лайф, судебные приставы вместе с хозяйкой жилища сегодня днём приехали к жителю дома по улице Рихарда Зорге. 44-летний мужчина отказывается привести в порядок съёмную квартиру — помещение завалено хламом, там царит полная антисанитария. Приставы попытались открыть дверь ключом, но арендатор сменил замок. Пришлось вызывать слесаря, чтобы дверь вскрыли. Однако казанец начал кричать, что у него в руках граната и он её вот-вот взорвёт.