"Краснодар" начал переговоры о трансфере футболиста лондонского "Арсенала"
Игрок уже получил предложение российского клуба, но пока сомневается, стоит ли ему переходить в РПЛ.
Фото © ФК "Арсенал" Лондон
"Краснодар" начал переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом передаёт "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что 25-летний футболист уже получил предложение российского клуба, но пока сомневается, стоит ли ему переходить в РПЛ.
Права на Торрейру принадлежат "Арсеналу" с 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок Англии и дошёл до финала Лиги Европы. За лондонцев хавбек провёл 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
Контракт Торрейры с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2023 года. Минувший сезон он провёл на правах аренды за мадридский "Атлетико". Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.
В настоящее время Торрейра в составе сборной Уругвая выступает на Кубке Америки. Всего он провёл за национальную команду 30 матчей, не отметившись забитыми голами.
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