"Краснодар" начал переговоры о трансфере футболиста лондонского "Арсенала"

"Краснодар" начал переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом передаёт "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что 25-летний футболист уже получил предложение российского клуба, но пока сомневается, стоит ли ему переходить в РПЛ.

Права на Торрейру принадлежат "Арсеналу" с 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок Англии и дошёл до финала Лиги Европы. За лондонцев хавбек провёл 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Контракт Торрейры с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2023 года. Минувший сезон он провёл на правах аренды за мадридский "Атлетико". Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.