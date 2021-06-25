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"Краснодар" начал переговоры о трансфере футболиста лондонского "Арсенала"

Игрок уже получил предложение российского клуба, но пока сомневается, стоит ли ему переходить в РПЛ.

25 июня, 09:31
<p>Фото © ФК "Арсенал" Лондон</p>

Фото © ФК "Арсенал" Лондон

"Краснодар" начал переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере уругвайского полузащитника Лукаса Торрейры. Об этом передаёт "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что 25-летний футболист уже получил предложение российского клуба, но пока сомневается, стоит ли ему переходить в РПЛ.

Права на Торрейру принадлежат "Арсеналу" с 2018 года. В составе клуба он выиграл Кубок Англии и дошёл до финала Лиги Европы. За лондонцев хавбек провёл 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

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Контракт Торрейры с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2023 года. Минувший сезон он провёл на правах аренды за мадридский "Атлетико". Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В настоящее время Торрейра в составе сборной Уругвая выступает на Кубке Америки. Всего он провёл за национальную команду 30 матчей, не отметившись забитыми голами.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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