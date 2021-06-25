Лионель Месси согласовал новый контракт с "Барселоной"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с футбольным клубом. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Николо Скира.

Новое соглашение 34-летнего нападающего с "Барселоной" будет рассчитано до 2023 года.

"Сделка оформлена и подтверждена. Месси согласовал условия личного контракта. История Лео и "Барсы" никогда не закончится", — написал Скира.

Действующий контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В составе клуба шестикратный обладатель "Золотого мяча" выступает с 17 лет. С "Барселоной" он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.