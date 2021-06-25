НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лионель Месси согласовал новый контракт с "Барселоной"

Нынешнее соглашение шестикратного обладателя "Золотого мяча" с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года.

25 июня, 08:53

Капитан "Барселоны" Лионель Месси согласовал условия нового личного контракта с футбольным клубом. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Николо Скира.

Новое соглашение 34-летнего нападающего с "Барселоной" будет рассчитано до 2023 года.

"Сделка оформлена и подтверждена. Месси согласовал условия личного контракта. История Лео и "Барсы" никогда не закончится", — написал Скира.

"Сделать невозможное": Президент "Барселоны" хочет купить Роналду в пару к Месси

"Сделать невозможное": Президент "Барселоны" хочет купить Роналду в пару к Месси

Действующий контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В составе клуба шестикратный обладатель "Золотого мяча" выступает с 17 лет. С "Барселоной" он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Напомним, что прошлым летом Месси пытался покинуть "Барселону", но руководство клуба не позволило ему уйти.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Российский судья получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020

сегодня в 09:06

"Есть клубы и получше": Отец лидера ЦСКА рассказал, стоит ли ему уходить из команды

вчера в 15:23

"Он скучает по дракам": Тренер Нурмагомедова рассказал, что бойцу не хватает тренировок

сегодня в 08:42

В Израиле вернули масочный режим из-за роста числа заболевших ковидом

сегодня в 09:12

В Орловской области волонтёры и кинологи неделю ищут третьеклассницу, которая вышла гулять и пропала

сегодня в 09:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1