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Российский судья получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020

Ранее он работал главным арбитром на встречах группового турнира Италия – Швейцария и Германия – Венгрия.

25 июня, 09:06
<p>Фото © Олег Бухарев / ТАСС</p>

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Российский судья Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Карасёву в качестве линейных судей будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему VAR будет отвечать англичанин Стюарт Аттуэлл. Резервным арбитром назначили Стефани Фраппар из Франции.

Встреча сборных Нидерландов и Чехии состоится в воскресенье, 27 июня, в Будапеште. Начало игры на "Пушкаш-арене" в 19:00 по московскому времени.

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Ранее Карасёв работал в качестве главного арбитра на матчах группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2). Также он был резервным судьёй на игре между Австрией и Северной Македонией (3:1).

Карасёв является единственным российским арбитром, вошедшим в состав судейского корпуса на чемпионате Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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