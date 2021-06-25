Российский судья получил назначение на матч 1/8 финала Евро-2020

Российский судья Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Карасёву в качестве линейных судей будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему VAR будет отвечать англичанин Стюарт Аттуэлл. Резервным арбитром назначили Стефани Фраппар из Франции.

Встреча сборных Нидерландов и Чехии состоится в воскресенье, 27 июня, в Будапеште. Начало игры на "Пушкаш-арене" в 19:00 по московскому времени.

Ранее Карасёв работал в качестве главного арбитра на матчах группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2). Также он был резервным судьёй на игре между Австрией и Северной Македонией (3:1).