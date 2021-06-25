Свыше 3000 белгородцев зарегистрировались для участия в управленческом проекте "Новое время"

В Белгородской области на кадровый проект "Новое время", который проводится в регионе впервые, зарегистрировалось 3385 участников. Главная цель мероприятия, стартовавшего 17 мая, — найти и продвинуть перспективных управленцев, готовых работать в интересах развития региона. Проект проводится совместно с платформой АНО "Россия — страна возможностей", отмечается в пресс-релизе на официальном сайте Правительства Белгородской области.

"Нам очень нужны амбициозные руководители, способные взять на себя ответственность за решение серьёзных управленческих задач и достижение высоких результатов. Проект помогает нам таких руководителей найти и привлечь в команду. Люди хотят работать, и мы должны дать им такую возможность", — отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Гладков.

Врио главы региона назвал успешным старт проекта и призвал найти варианты реализации потенциала участников в работе на благо Белгородской области. Он уточнил, что будут отмечаться возможности и способности каждого заявившего о себе, не только будущих победителей.

"Активных людей всегда не хватает, поэтому мы не должны потерять ни одного человека из тех, что пришли на проект", — подчеркнул Гладков.

Зарегистрированные на проект участники представляют 30 российских регионов, а также Сербию и Узбекистан. Больше всего участников из Белгородской области — 96,5%. Среди них 40,2% женщин и 59,8% мужчин. В основном это люди в возрасте до 40 лет — 68,7%, доля участников от 40 до 50 лет составляет 26,8%, а старше 50 лет — 4,5%. Претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование.