"Надо привыкать к условиям, которые диктует жизнь": Песков рассказал, когда могут снять ограничения по коронавирусу
По словам представителя Кремля, когда угроза новой инфекции уйдёт из нашей жизни и уйдёт ли вообще, на этот вопрос вряд ли сейчас есть ответ.
Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать прогнозы о том, когда будут отменены все коронавирусные ограничения, и привыкать к условиям, которые диктует жизнь. При этом он отметил, что все меры снимут, когда не будет угрозы заболевания.
"Любые прогнозы на этот счёт рискуют стать крайне неточными. Ограничения будут действовать и действуют на период пандемии, угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдёт из нашей жизни и уйдёт ли вообще, на этот вопрос вряд ли кто ответит. Надо привыкать жить в условиях, которые диктует нам жизнь", — отметил представитель Кремля.
Напомним, за сутки по всей стране выявили 20 393 новых случая заражения. Это больше, чем количество выздоровевших — 14 024. Кроме того, в России было выявлено свыше 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса. Эксперты говорят, что справиться с таким разнообразием вариантов вируса можно только благодаря повсеместной вакцинации, причём это касается не только России.
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