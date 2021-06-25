"Надо привыкать к условиям, которые диктует жизнь": Песков рассказал, когда могут снять ограничения по коронавирусу

По словам представителя Кремля, когда угроза новой инфекции уйдёт из нашей жизни и уйдёт ли вообще, на этот вопрос вряд ли сейчас есть ответ.