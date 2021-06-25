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В Израиле вернули масочный режим из-за роста числа заболевших ковидом

Под исключение подпали некоторые категории граждан. В частности, дети до семи лет и те, у кого есть медотвод.

25 июня, 09:12
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

В Израиле с 25 июня граждан снова обязали носить маски в закрытых пространствах из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

"В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств и постоянного места жительства", — заявили в ведомстве.

Под исключение подпадают дети до семи лет. Также ограничения не распространяются на тех, кто занимается спортом и кому нельзя носить маску по медицинским показаниям.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле 40% новых случаев заражения ковидом приходится на вакцинированных людей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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