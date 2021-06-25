В Израиле вернули масочный режим из-за роста числа заболевших ковидом
Под исключение подпали некоторые категории граждан. В частности, дети до семи лет и те, у кого есть медотвод.
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В Израиле с 25 июня граждан снова обязали носить маски в закрытых пространствах из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
"В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств и постоянного места жительства", — заявили в ведомстве.
Под исключение подпадают дети до семи лет. Также ограничения не распространяются на тех, кто занимается спортом и кому нельзя носить маску по медицинским показаниям.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле 40% новых случаев заражения ковидом приходится на вакцинированных людей.
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