В Израиле вернули масочный режим из-за роста числа заболевших ковидом

В Израиле с 25 июня граждан снова обязали носить маски в закрытых пространствах из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

"В связи с ростом заболеваемости с 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств и постоянного места жительства", — заявили в ведомстве.

Под исключение подпадают дети до семи лет. Также ограничения не распространяются на тех, кто занимается спортом и кому нельзя носить маску по медицинским показаниям.