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В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

По прогнозам синоптиков, также усилится ветер — порывы будут достигать 12–17 м/с.

25 июня, 09:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

МЧС распространило экстренное предупреждение: сегодня, 25 июня, с 11:30 до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и град с порывами ветра 12–17 метров в секунду.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений. Также водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге, что может привести к ДТП.

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Кроме того, в МЧС призвали жителей столицы парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а ещё не укрываться от непогоды под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

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А ранее синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о сухих грозах. Довольно редкое природное явление может наблюдаться, в частности, в столичном регионе уже в воскресенье, 27 июня.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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