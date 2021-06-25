По прогнозам синоптиков, также усилится ветер — порывы будут достигать 12–17 м/с.

МЧС распространило экстренное предупреждение: сегодня, 25 июня, с 11:30 до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и град с порывами ветра 12–17 метров в секунду.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений. Также водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге, что может привести к ДТП.

Кроме того, в МЧС призвали жителей столицы парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а ещё не укрываться от непогоды под деревьями и не оставлять детей без присмотра.