МЧС предупредило жителей Москвы о приближающейся грозе
Фото © Pixabay
По прогнозам синоптиков, также усилится ветер — порывы будут достигать 12–17 м/с.
МЧС распространило экстренное предупреждение: сегодня, 25 июня, с 11:30 до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и град с порывами ветра 12–17 метров в секунду.
В связи с этим автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений. Также водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге, что может привести к ДТП.
Кроме того, в МЧС призвали жителей столицы парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а ещё не укрываться от непогоды под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
А ранее синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о сухих грозах. Довольно редкое природное явление может наблюдаться, в частности, в столичном регионе уже в воскресенье, 27 июня.