В Подмосковье снова побит антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Московской области коронавирус подтвердился у 2436 человек, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Это уже пятый день подряд, когда антирекорд обновляется. Всё началось в воскресенье, 20 июня, когда было зарегистрировано 1638 заболевших. Уже в понедельник их было 1811, а накануне, 24 июня, — 2308. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 301 291 случай заражения.



За последние 24 часа в Подмосковье выздоровело 1702 пациента (всего — 246 121). Скончалось 19 человек, за всё время эпидемии умерло 6419 граждан.