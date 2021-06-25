В Подмосковье снова побит антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
Всего с начала пандемии в регионе выявлен 301 291 случай заражения, при этом более 246 тысяч пациентов выздоровело.
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За минувшие сутки в Московской области коронавирус подтвердился у 2436 человек, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Это уже пятый день подряд, когда антирекорд обновляется. Всё началось в воскресенье, 20 июня, когда было зарегистрировано 1638 заболевших. Уже в понедельник их было 1811, а накануне, 24 июня, — 2308. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 301 291 случай заражения.
За последние 24 часа в Подмосковье выздоровело 1702 пациента (всего — 246 121). Скончалось 19 человек, за всё время эпидемии умерло 6419 граждан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предупредил о новых ковидных ограничениях в регионе. По его словам, сейчас целью стоит прививать 35–40 тысяч человек в сутки.
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