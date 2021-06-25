Байден вновь оконфузился, забыв об обрушении многоэтажки во Флориде с сотней пропавших
Американский лидер хотел завершить свою речь, но после краткого общения с вице-президентом он передумал.
Кадр из видео © YouTube / The White House
Джо Байден вновь оконфузился, забыв об обрушении многоэтажки во Флориде с сотней пропавших. Видео © Twitter / RNCResearch
Во время выступления перед журналистами президент США Джо Байден не упомянул трагедию во Флориде, где ранее обрушился многоэтажный дом. Трансляция велась на YouTube-канале администрации американского лидера.
После своей речи Байден собирался отправиться к вертолёту, но к нему подошла вице-президент Камала Харрис. С ней президент шёпотом перебросился парой фраз и затем извинился перед аудиторией.
"О да. Прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент", — сказал Байден, продолжив выступление.
По словам главы Штатов, в связи с трагедией будет выделена федеральная помощь. Байден отметил, что ожидал официального запроса от губернатора штата Рона Десантиса.
Напомним, что при обрушении 12-этажного дома в городе Сарфсайде (Флорида) погибло три человека. Около 100 жителей могут находиться под завалами.
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