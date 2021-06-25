Джо Байден вновь оконфузился, забыв об обрушении многоэтажки во Флориде с сотней пропавших. Видео © Twitter / RNCResearch

Во время выступления перед журналистами президент США Джо Байден не упомянул трагедию во Флориде, где ранее обрушился многоэтажный дом. Трансляция велась на YouTube-канале администрации американского лидера.

После своей речи Байден собирался отправиться к вертолёту, но к нему подошла вице-президент Камала Харрис. С ней президент шёпотом перебросился парой фраз и затем извинился перед аудиторией.

"О да. Прошу прощения. Спасибо, мадам вице-президент", — сказал Байден, продолжив выступление.

По словам главы Штатов, в связи с трагедией будет выделена федеральная помощь. Байден отметил, что ожидал официального запроса от губернатора штата Рона Десантиса.