Ситуация в отношениях между РФ и США осталась "средней паршивости", а Вашингтон продолжит задевать Москву даже после женевских договорённостей, считает политолог Наталия Елисеева. Так в разговоре с телеканалом "360" она прокомментировала обвинение России в дезинформации со стороны Пентагона после инцидента с британским эсминцем в Чёрном море.

"Ситуация между Россией и США как была средней паршивости, так и остаётся. У обеих стран своё видение дальнейшего развития и выстраивания взаимоотношений, а также своего места на геополитической арене. По этим моментам консенсуса нам не достичь, поэтому какие-то провокации в любом случае будут", — пояснила Елисеева.

По словам политолога, после происшествия с британским боевым кораблём Defender Запад "начал гнуть свою линию и утверждать, что всё это было ошибкой, а России всё показалось". При этом эксперт отметила, что противоречия, возникшие после информации в британских СМИ о нарушении эсминцем российских границ, говорят об отсутствии консолидированной позиции властей и прессы по этому вопросу.

Елисеева допустила повторение подобных историй, поскольку между Россией и Западом уже установился "такой тип взаимоотношений".