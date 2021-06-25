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"Консенсуса нам не достичь": Политолог предсказала повторение американцами провокаций против России

У обеих столиц своё видение дальнейшего развития и выстраивания взаимоотношений, как и своего места на геополитической арене, отметила эксперт.

25 июня, 10:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ситуация в отношениях между РФ и США осталась "средней паршивости", а Вашингтон продолжит задевать Москву даже после женевских договорённостей, считает политолог Наталия Елисеева. Так в разговоре с телеканалом "360" она прокомментировала обвинение России в дезинформации со стороны Пентагона после инцидента с британским эсминцем в Чёрном море.

"Ситуация между Россией и США как была средней паршивости, так и остаётся. У обеих стран своё видение дальнейшего развития и выстраивания взаимоотношений, а также своего места на геополитической арене. По этим моментам консенсуса нам не достичь, поэтому какие-то провокации в любом случае будут", — пояснила Елисеева.

Замглавы МИД: Россия будет защищать свои границы всеми средствами, включая военные

Замглавы МИД: Россия будет защищать свои границы всеми средствами, включая военные

По словам политолога, после происшествия с британским боевым кораблём Defender Запад "начал гнуть свою линию и утверждать, что всё это было ошибкой, а России всё показалось". При этом эксперт отметила, что противоречия, возникшие после информации в британских СМИ о нарушении эсминцем российских границ, говорят об отсутствии консолидированной позиции властей и прессы по этому вопросу.

Елисеева допустила повторение подобных историй, поскольку между Россией и Западом уже установился "такой тип взаимоотношений".

"Пребывают в иллюзиях": Посольство РФ назвало голословными обвинения США в дезинформации по инциденту с эсминцем

"Пребывают в иллюзиях": Посольство РФ назвало голословными обвинения США в дезинформации по инциденту с эсминцем

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

Ранее в МИД РФ заявили, что на Западе пытаются спровоцировать конфликт после инцидента с эсминцем у берегов Крыма. В Штатах "продолжают жонглировать термином "дезинформация", называя так линию РФ в информпространстве, отметили в ведомстве.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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