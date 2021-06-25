"Сняли в первый же день": Илью Яшина не допустили до выборов в Мосгордуму
Оппозиционера признали "лицом, причастным к экстремистской деятельности". Сам он отметил, что планирует обжаловать решение в суде, однако никаких иллюзий насчёт ситуации не испытывает.
Илья Яшин. Фото © VK / Илья Яшин
Главу столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму. Сам политик объяснил такое решение своей поддержкой блогера Алексея Навального.
"Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан "лицом, причастным к экстремистской деятельности", и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день", — написал Яшин на своей странице в "Фейсбуке".
В соцсеть слили переписку Яшина, где он обсуждает тупость оппозиционеров, секс-курсы жены и нехватку денег
По его утверждениям, никаких доказательств того, что он причастен к экстремистской деятельности, не было предоставлено. Оппозиционер добавил, что планирует обжаловать решение в суде, однако никаких иллюзий насчёт ситуации не испытывает.
Напомним, в начале июня глава государства Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму. При этом на уже состоявшиеся или назначенные ранее выборы действие закона не распространяется. Также это не коснётся людей, помогавших группам до признания их экстремистскими.
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