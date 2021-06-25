"Сняли в первый же день": Илью Яшина не допустили до выборов в Мосгордуму

Оппозиционера признали "лицом, причастным к экстремистской деятельности". Сам он отметил, что планирует обжаловать решение в суде, однако никаких иллюзий насчёт ситуации не испытывает.