"Малолетняя шпана задирается к большому дяде": Политолог оценил слова Джонсона по инциденту с британским эсминцем в Чёрном море
По словам эксперта, если западные страны хотят войны, то России необходимо "реагировать локально".
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У Великобритании ограничен суверенитет, Соединённое Королевство включено в американские глобальные стратегии. Таким мнением с Лайфом поделился директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона по инциденту с эсминцем Defender в Чёрном море.
"Британия суверенно ограничена и включена в американские глобальные стратегии. Как это бывает среди шпаны, маленького посылают: "Иди и попроси что-нибудь". Вот также сейчас себя ведёт британское правительство, исполняя роль малолетней шпаны, которую посылают задираться к большому дяде. Это такая унизительная роль", — объяснил Коровин.
По словам политолога, Великобритания, продемонстрировав непризнание суверенитета России над Крымом, показала, что "живёт в каком-то своём мире". Она повела себя "вызывающе и агрессивно". В ответ на такой недружественный шаг можно, как отметил Коровин, не признавать Северную Ирландию частью единого государства.
"В сухом остатке нам не остаётся ничего больше, как военным образом жёстко пресекать акты агрессии. Если они хотят войны, то будем реагировать локально. Запад каждые сто лет начинает войну с Россией, потом получает по зубам и отползает. Видимо, никакие исторические уроки западу невдомёк", — подытожил Коровин.
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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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