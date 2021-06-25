У Великобритании ограничен суверенитет, Соединённое Королевство включено в американские глобальные стратегии. Таким мнением с Лайфом поделился директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона по инциденту с эсминцем Defender в Чёрном море.

"Британия суверенно ограничена и включена в американские глобальные стратегии. Как это бывает среди шпаны, маленького посылают: "Иди и попроси что-нибудь". Вот также сейчас себя ведёт британское правительство, исполняя роль малолетней шпаны, которую посылают задираться к большому дяде. Это такая унизительная роль", — объяснил Коровин.

По словам политолога, Великобритания, продемонстрировав непризнание суверенитета России над Крымом, показала, что "живёт в каком-то своём мире". Она повела себя "вызывающе и агрессивно". В ответ на такой недружественный шаг можно, как отметил Коровин, не признавать Северную Ирландию частью единого государства.